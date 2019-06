Gläubigerforderungen bei Gerry Weber steigen auf 275 Millionen Euro

Im Insolvenzverfahren beim Modehersteller Gerry Weber haben Gläubiger inzwischen Forderungen in Höhe von 275 Millionen Euro angemeldet. Das teilte der Sachverwalter am Dienstag (0 4 .0 6 . 2019 ) auf einer Gläubigerversammlung mit. Erste Filialen sollen schon im Juli geschlossen werden.

Angebote von Investoren sollen vorliegen

Mit der Höhe der Forderungen habe das Unternehmen gerechnet, teilte ein Unternehmenssprecher nach der Gläubigerversammlung mit. Es gebe mehrere Angebote von potenziellen Investoren, denkbar sei aber auch die Umsetzung eines Insolvenzplans, bei dem die Gläubiger dem Unternehmen mit ihren Forderungen entgegenkommen.

Erste Filiale schließt in Bad Lippspringe

Der Modekonzern will bis Ende des Jahres rund 146 von 460 Filialen in Deutschland schließen. Die erste werde im Juli die in Bad Lippspringe sein, teilte ein Unternehmenssprecher mit. Ende September werden die Modehäuser am Stammsitz in Halle und in Versmold folgen und im Oktober das "House of Gerry Weber" und die Samoon-Filiale in der Bielefelder Innenstadt.