Wegen einer Sicherheitswarnung musste ein Flugzeug kurz nach dem Start zum Flughafen Münster-Osnabrück zurückkehren. Die Maschine der niederländischen Fluggesellschaft AIS Airlines sollte am Mittwochabend (10.04.2019) eigentlich nach Stuttgart fliegen.

Niemand wurde verletzt

Alle Passagiere und die Besatzung landeten wieder sicher am FMO

Im Cockpit ist plötzlich eine Warnleuchte angegangen. Sie hatte angezeigt, dass beim Fahrwerk der Maschine etwas nicht in Ordnung ist. Wenn so etwas passiert, gibt es einen festen Ablauf: Der Pilot muss umdrehen. Am Boden werden Rettungsfahrzeuge und die Feuerwehr alarmiert. Gerade mal neun Minuten war das Flugzeug in der Luft, dann landete es wieder sicher am FMO . Alle 15 Passagiere und die vier Besatzungsmitglieder blieben unverletzt. Das Flugzeug wird jetzt untersucht.