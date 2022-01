Nach Insolvenz: Flughafen Paderborn-Lippstadt erholt sich langsam

Flughafenchef Roland Hüser

Insgesamt sei es 2021 gelungen, möglichst schnell auf die Erfolgsspur zurückzukehren, so Roland Hüser. 2020 stand der Flughafen Paderborn-Lippstadt noch als Verlierer da. Rund 87 Prozent weniger Fluggäste als noch im Vorjahr gab es damals, so wenig wie bei kaum einem anderen Airport in Deutschland. Die Folge: Der Flughafen musste Insolvenz in Eigenverwaltung beantragen.

Neustart seit Mai

Zuerst stieg Bielefeld als Anteilseigner des Flughafens aus, mit einer einmaligen Zahlung von 2,5 Millionen Euro. Auch die Kreise Gütersloh und Lippe schieden rückwirkend zum 1. Januar aus. Rettung verschaffen sollte ein vom Flughafen selbst erstellter Insolvenzplan.