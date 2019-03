Landräte in Ostwestfalen-Lippe und der Bielefelder Oberbürgermeister sehen die Existenz des Flughafens Paderborn-Lippstadt bedroht. In einem Brandbrief der Anteilseigner an heimische Bundestags- und Landtagsabgeordnete fordern sie deshalb ein abgestimmtes Luftverkehrskonzept. Unterzeichnet haben das Schreiben die Landräte der Kreise Höxter, Gütersloh, Hochsauerlandkreis, Lippe, Paderborn, Soest sowie der Oberbürgermeister der Stadt Bielefeld.

Pleiten und Krisen treffen kleinere Flughäfen

Die Wettbewerbsbedingungen seien massiv verzerrt und nicht nur die Existenz des Paderborner Flughafens sei bedroht, zitiert der Kreis Paderborn aus dem Schreiben am Dienstag (12.03.2019). Insolvenzen von Fluggesellschaften würden besonders die kleineren Flughäfen hart treffen. Diese müssten immer wieder die entstehenden Löcher im Flugangebot stopfen. Trotz Krisen in der Türkei und Nordafrika konnte der heimische Flughafen in Paderborn seine Passagierzahlen bislang halten. Jetzt werde es aber eng, heißt es.

Gerechtere Wettbewerbsbedingungen gefordert