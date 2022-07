Lufthansa streicht auch am FMO viele Flüge

Passagiere müssen umbuchen

Den Kunden, die am Flughafen Münster-Osnabrück betroffen sind, bietet die Lufthansa ersatzweise an, mit dem Zug nach Frankfurt oder München zu fahren. Oder aber, wenn möglich, können die Menschen zu anderen Zeiten fliegen. Mit solchen Problemen mussten Kund:innen der Airline auch schon im Juni umgehen, als am FMO bereits rund 18 Starts und Landungen ausfielen.

Auch viele Dienstreisen betroffen

Neben Privatreisenden sind natürlich auch Geschäftsleute von den Ausfällen betroffen. Sie nutzen laut der IHK Nordwestfalen in Münster gerade die innerdeutschen Flüge rege, um beispielsweise in Frankfurt auf internationale Anschlussflüge umzusteigen. Diese Verbindungen seien für das Exportgeschäft wichtig, sagte ein IHK-Sprecher am Freitag.

Die Lufthansa wagt unterdessen keine Prognose, wie lang der stark ausgedünnte Flugplan noch notwendig ist.