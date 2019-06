Bislang keine Anlegeerlaubnis

Am Mittwoch war das Rettungsschiff trotz eines Verbots in italienische Gewässer eingelaufen, weil die Lage aus Sicht der Kapitänin außer Kontrolle zu geraten drohte. An Bord des Schiffs befinden sich noch 42 von ursprünglich 53 Migranten, die am 12. Juni vor der libyschen Küste geborgen worden waren. Bislang erhielt die "Sea-Watch 3" keine Anlegeerlaubnis in einem europäischen Hafen.