Fleischindustrie: Haben sich die Arbeitsbedingungen verbessert?

Arbeitsbelastung und Wohnsituation bleiben problematisch

Arbeiterinnen und Arbeiter berichten der Caritas, dass der Druck auf sie seit Inkrafttreten des Gesetzes größer geworden sei, weil sie nun in weniger Arbeitszeit mehr Leistung bringen müssten. "Die Menschen halten dauerhaft diese Arbeitsbedingungen nicht aus" , sagt Brüggenjürgen. "Auch die Wohnform – der überwiegende Teil der Beschäftigten wohnt in privat vermieteten Wohnungen – da sind die Zustände zum Teil ziemlich desolat." Nur in Sammelunterkünften habe sich die Wohnsituation etwas verbessert.

Unterbringung weiter schwierig

Für heftige Kritik hatte im Jahr 2020 besonders die Wohnsituation der zumeist aus Osteuropa stammenden Werkvertrags- und Leiharbeiter in der Fleischindustrie gesorgt. Diese war im Zusammenhang mit einem großen Corona-Ausbruch bei Tönnies in Rheda-Wiedenbrück öffentlich geworden.

Industrie spricht von organisatorischer Mammut-Aufgabe

Für die nun festangestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter habe man inzwischen 3.800 neue Wohnplätze in 700 Wohnungen geschaffen, sagt Tönnies-Sprecher André Vielstädte: "Was die weiteren sozialen Themen angeht, sind wir in einem Prozess. Ich glaube, wir haben in den letzten Monaten gute Schritte gemacht. Aber wir haben auch noch einiges zu tun."

6.000 neue Festangestellte

Im Herbst hatte die Fleischindustrie bereits damit begonnen, Personen, die mit einem Werkvertrag über Subunternehmen für sie tätig waren, ins eigene Stammpersonal zu übernehmen. Allein am Stammsitz von Tönnies wurden nach Unternehmensangaben rund 6.000 Werkvertragsarbeiter übernommen.

Video starten, abbrechen mit Escape Tatort Fleischfabrik: Der Dokumentarfilm "Regeln am Band, bei hoher Geschwindigkeit". Westart . . 03:32 Min. . UT . Verfügbar bis 13.03.2022. WDR. Von Christof Boy.

Stand: 01.04.2021, 06:00