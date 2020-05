Corona-Virus: Tönnies-Mitarbeiter positiv getestet

Beim Fleischverarbeiter Tönnies in Rheda-Wiedenbrück sind drei Mitarbeiter positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Das teilte der Kreis Gütersloh am Freitagabend mit.

Das Kreisgesundheitsamt Gütersloh meldete, weil bei zwei der drei Personen das Testergebnis schwach positiv sei, werde dort eine weitere Testung vorgenommen.

Umgehende Quarantänemaßnahmen

Die betroffenen Mitarbeiter wurden sofort informiert. Sie arbeiten im Bereich der "Convenience-Produktion" bei Tönnies. Sie wurden separiert und kamen in Quarantänewohnungen, die das Unternehmen vorhält. Tönnies informierte zudem die Personen, die in der Wohnung, beim Transport zur Arbeit und am Arbeitsplatz möglicherweise miteinander in Kontakt standen.

Das Gesundheitsamt des Kreises Gütersloh wird am Wochenende seine Testungen bei Deutschlands größtem Fleisch-Unternehmen fortsetzen.