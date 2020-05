Nach einem Bericht der niederländischen Zeitung "De Gelderland" handelt es sich um Beschäftigte der Schlachthofgruppe Vion 25. Der betroffene Schlachthof wurde von den niederländischen Behörden geschlossen, die deutschen Behörden wurden informiert.

35 Infizierte im Kreis Borken

Allein der Kreis Borken meldete am Freitag (22.05.2020) 35 Corona-Infektionen aus dem Umfeld von Fleischarbeitern, die in den Niederlanden beschäftigt sind. Sie wurden ebenso wie Kontaktpersonen unter Quarantäne gestellt.

Mieten sind günstiger

Die Miete in Deutschland sei oft deutlich geringer als in den Niederlanden, erklärte der Landrat des Kreises Borken, Kai Zwicker. Viele Subunternehmer würden daher ihre Arbeiter grenznah in Deutschland unterbringen.

Viele Infektionen in der Fleischindustrie

In den vergangen Wochen hatte es auch in deutschen Schlachthöfen und fleischverarbeitenden Betrieben auffällig viele Corona-Infektionen gegeben. Der Schlachthof der Firma Westfleisch in Coesfeld wurde vorübergehend geschlossen.