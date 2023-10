Fledermäuse ziehen in alten Bergbaustollen in Wenden um

Sensation: Horchbox weist Fledermaus nach

Über einen Lautsprecher am Eingang des neu errichteten Tunneleingangs werden Signale in Richtung der Talbrücke ausgesendet. Zumindest ein Braunes Langohr wurde so schon in den Stollen gelockt. Seine "Stimme" hat eine Horchbox aufgezeichnet und in für Menschen hörbare akustische Signale umgewandelt. " Seit heute wissen wir anhand der Aufnahmen, dass schon eine Fledermaus im neuen Tunnel war. Das ist eine Sensation. Denn nach der klassischen Lehre dauert so eine Umsiedlung fünf bis sechs Jahre ", sagt David Lemberg.

In den Spalten der Hohlblocksteine hängen sich die Fledermäuse gerne kopfüber in ihr neues Zuhause.

Der Stolleingang ist mit Betonröhren auf rund 1,50 Meter Höhe einsturzsicher gestaltet worden. 22 Meter tief geht es in den Berg hinein. Dann zeigt sich der Stollen in dem Zustand, wie er einst von Menschenhand geschaffen wurde. Steinig, kleine und große Wasserpfützen am Boden. Er bietet mit vielen Nischen und Ritzen sowie einem feuchten und kalten Klima ein perfektes neues Zuhause für die Fledermäuse.