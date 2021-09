Donnerstagnachmittag in Münster: Passanten sitzen in Cafés am Prinzipalmarkt, ein paar Touristen machen Fotos vor der Lambertikirche, Leute gehen von Geschäft zu Geschäft. Auch akustisch ist es ein ganz normaler Nachmittag. Fahrräder klappern über das Kopfsteinpflaster, Geschirr klirrt und Menschen lachen. Bis um kurz nach 15 Uhr plötzlich ein lauter Tenor erklingt.

Gesungen wurde auch aus Fenstern

Ein Mann am Blumenladen fängt in kräftigem Tenor an zu singen. Die Menschen um ihn herum gucken ihn erst fragend an. Kurz darauf öffnen sich Fenster in den Fassaden am Prinzipalmarkt, in denen weitere Chormitglieder singen. Dann stimmen noch mehr vermeintliche Passanten in der Fußgängerzone ein, auch aus Cafés kommen Chormitglieder und der Dirigent dazu.

Opernklassiker neu interpretiert

Nach kurzer Zeit haben insgesamt 24 Sängerinnen und Sänger des WDR-Rundfunkchors eingestimmt und singen eine etwa drei Minuten lange Fassung von "Nessun Dorma" aus Giaccomo Puccinis Oper "Turandot".

Nicolas Fink dirigiert den WDR-Rundfunkchor

Die berühmte Arie wurde extra für den Flashmob in Münster als Chorfassung arrangiert und geprobt. Zwischen den historischen Fassaden des Prinzipalmarktes hallt es kräftig und der über den ganzen Platz verstreute Chor klingt beeindruckend.

Gelungene Überraschung

Überall blieben Sängerinnen und Sänger stehen

Die Menschen auf dem Prinzipalmarkt sind am Anfang völlig überrascht. Fragende und überraschte Blicke gehen hin und her, dann zücken mehr und mehr Leute ihr Smartphone und beginnen zu filmen. Unberührt vom Gesang des Rundfunkchors bleibt fast niemand. Passanten bleiben stehen, Radfahrer halten an, eine Menschentraube bildet sich.