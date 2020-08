Mit Booten wurden tote Fische geborgen

Wer an der sogenannten Zwischenstever in Haltern steht - an dem Bereich, kurz bevor der Fluss in den Stausee fließt - dem steigen üble Gerüche in die Nase. Vor allem an den Ufern gibt es viele kleine tote Fische. Die Gelsenwasser AG und Mitarbeiter der Stadt Haltern haben schon viele der toten Tiere von Booten aus geborgen.

Pumpen "belüften" die Stever

Gründe für das Fischsterben seien Sauerstoffmangel, die hohen Wasser-Temperaturen und zu viele von Feldern in das Wasser gespülte Nährstoffe, so die Gelsenwasser AG. Dabei laufen die kürzlich in der Stever installierten Belüftungspumpen nun auch tagsüber.

Zusätzliches Wasser

Seit Anfang des Monats wird außerdem zusätzliches Wasser aus dem Dortmund-Ems-Kanal eingeleitet. Erst gestern wurde die Wasserzufuhr noch einmal deutlich aufgestockt, um die Situation zu entschärfen.