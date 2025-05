Knapp vier Monate ist es her, dass Leon König und Marcel Plebs von der Fischereianlage am Möhnesee trächtige kleine Maränen aus dem See gefischt haben. Dann wurden den kleinen Speisefischen Laich und Sperma abgestreift.

Aus diesem von Menschhand gemixten Cocktail sind seitdem rund 800.000 Fische entstanden.

800.00 Fische selbst gezüchtet

Die Überlebensrate ist beim Nachwuchs nicht hoch

Diese werden jetzt wieder in die Talsperren eingesetzt. An verschiedenen Stellen und nicht alle auf einmal. Entscheidend sind der Planktongehalt und die Temperatur im Wasser.

Das wird vor dem Aussetzen jedesmal neu bestimmt. Für das Plankton gibt es ein Spezialnetz, das hinter dem Boot hergezogen wird.

Planktongehalt und Temperatur sind wichtig

Wenn die Rahmenbedingungen stimmen, geht alles ganz schnell. Behutsam schüttet Fischereiwirt Leon König die rund 50.000 Fischlein in das Talsperrenwasser. Es müssen so viele sein, denn die Überlebensrate des Nachwuchs ist nicht hoch:

Von denen werden es etwa 1 % schaffen, Elterntiere zu werden. Eine gute Quote! Leon König, Fischereiwirt Ruhrverband

Die kleinen Maränen müssen im Mai ausgesetzt werden, weil sie nicht zu groß in der Aufzuchtstation werden dürfen.

Leon König und Marcel Plebs schütten die Fische ins Wasser

So können sich die Fische noch an die Bedingungen in der Natur anpassen. Ansonsten droht die Gefahr, dass sie damit nicht zurechtkommen würden.

Fischzucht mit langer Tradition

Seit 1961 züchtet der Ruhrverband selbst Fische, um sie in die Talsperren an Möhne, Henne, Sorpe, Verse, Lister und Bigge einzusetzen. Der Fischbestand ist wichtig, weil er Einfluss auf das komplette Ökosystem im See hat.

Ein gesunder Fischbestand sorgt auch für ein gesundes Gewässer. Kleine Maränen ernähren sich vom Plankton und stehen gleichzeitig auf der Speisekarte von Barsch oder Hecht.

