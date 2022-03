FH-Münster forscht zu Wasserstoff aus Abwasser

Die Gewinnung des so hergestellten Wasserstoffs kostet etwa vier bis fünf Euro pro Kilogramm - an der Tankstelle kostet ein Kilo Wasserstoff derzeit 9,50 Euro. Die vergleichsweise hohen Kosten sind der Grund, weshalb Wasserstoff noch nicht in dem Maße genutzt wird, in dem es hergestellt werden könnte.

Wasserstoff kann Energiewende vorantreiben

Dabei hat der Stoff nach Ansicht der teilnehmenden Unternehmen des Projekts "BioTech2" durchaus das Potential, die Energiewende voranzutreiben. Da sich zucker- und stärkehaltige Abwässer besonders gut zur Erzeugung des Öko-Gases eignen, könnte die Lebensmittelindustrie selbst aus ihren Abwässern Wasserstoff herstellen. Ein weiterer Vorteil: Die Kosten für die Entsorgung des Abwassers entfallen.