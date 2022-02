Großeinsatz in Gütersloh: Feuerwehr warnt vor Rauchgas

Zum Brand kam es in einer ehemaligen Druckerei in der Straße "Am Parkbad" in Gütersloh. Die Feuerwehr ist aktuell mit etwa 55 Einsatzkräften vor Ort, um den Brand zu löschen.

Feuerwehr rät: Türen und Fenster geschlossen halten

Die Feuerwehr rät dringend dazu, sich im Radius von fünf Kilometern um den Einsatzort in geschlossenen Räumen aufzuhalten und Fenster und Türen zu schließen sowie Klima- und Lüftungsanlagen auszuschalten. Gesundheitliche Beeinträchtigungen könnten nicht ausgeschlossen werden. Die Feuerwehr rät außerdem, das Radio eingeschaltet zu lassen und auf weitere Informationen zu warten.

Luftmessungen laufen

Das Feuer war in der Dachkonstruktion der leerstehenden Druckerei ausgebrochen. Das Gebäude ist etwa 200 Quadratmeter groß und an ein Geschäftsgebäude angeschlossen. Zur Zeit werden Luftmessungen durchgeführt.

Weitere Informationen folgen.

Über dieses Thema berichtet die Lokalzeit OWL am Mittwoch, den 23. Februar im WDR Radio.