Freckenhorst: Hamster soll Pythonschlange anlocken

In Freckenhorst im Kreis Warendorf geht am Samstag (13.06.2020) die Suche nach einer jungen Pythonschlange weiter. Ein Ehepaar hatte die Haut der Schlange am Tag zuvor in ihrer Küche gefunden worden. Elf Hausbewohner des Mehrfamilienhauses waren daraufhin evakuiert worden.

Am Freitag hatte die Feuerwehr eine Spur aus Mehl ausgelegt und einen Hamster in einem Käfig in die Küche gestellt, um die Schlange anzulocken. Nun sind Experten vor Ort, um zu prüfen, ob die Schlange über Nacht in der Wohnung war.