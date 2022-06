Über Gronau nach Berlin: Feuerwehrleute laufen gegen den Krebs

Obwohl die Läuferinnen und Läufer schon über 200 Kilometer auf der Uhr hatten, machte die Truppe am Abend in Gronau einen fitten Eindruck. Von dort aus geht es weiter über Ochtrup und Wettringen bis nach Osnabrück. Die nächsten größeren Städte auf dem Weg nach Berlin sind Hannover und Magdeburg, wo sie ebenfalls von freiwilligen Feuerwehrleuten erwartet werden. Am Samstag wollen sie dann ihr Ziel erreichen: Das Brandenburger Tor in Berlin.

700 Kilometer Staffellauf

Die Feuerwehrleute, darunter auch drei Frauen, laufen jeweils in Fünfergruppen. Eine Gruppe läuft acht Stunden am Tag, danach wird gewechselt. Die, die gerade nicht laufen, werden von freiwilligen Helfern zur nächsten Etappe gefahren. Eine Art Staffellauf, damit die Truppe möglichst schnell das Ziel erreicht.

Die Gronauer Feuerwehr hat ihre Kolleg:innen empfangen

Einige Teilstrecken meistert die Gruppe aber auch gemeinsam. Montagabend in Gronau zum Beispiel sind alle 15 Feuerwehrleute gemeinsam am Etappenziel angekommen. Von Gronau aus sind es bis nach Berlin noch über 500 Kilometer. Pünktlich am Samstag um 12 Uhr möchte die Truppe das Brandenburger Tor erreichen.