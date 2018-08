Zwölf Feuerwehrleute haben sich am Sonntagmorgen (26.08.2018) auf den Weg in die Waldbrandregion im Fläming gemacht. Nordwaldes Bürgermeisterin hatte der Partnerstadt Treuenbrietzen am Freitag die Hilfe der Feuerwehr angeboten, am Samstag wurden die beiden Fahrzeuge beladen.

Die zwölf Feuerwehrleute bekamen noch einen Schnellkurs, was sie bei einem so großen Waldbrand beachten müssen. Am Sonntagnachmittag werden die Münsterländer in Brandenburg erwartet. Der Einsatz soll bis Mittwoch dauern.