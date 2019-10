Am Montagabend (14.10.2019) ist es gegen 19.30 Uhr im Parkhaus A des Flughafens Münster/Osnabrück zu einem Großbrand gekommen. Nach Angaben der Feuerwehr Steinfurt waren gegen 21 Uhr über 260 Feuerwehrleute im Einsatz. " Wir gehen davon aus, dass wir noch weitere Kräfte nachbeordern müssen ", sagte ein Feuerwehrsprecher. Der Einsatz werde sich noch lange in die Nacht hineinziehen, hieß es am Abend.

Mindestens zwei Parkhaus-Ebenen brennen

Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand. Weil aber mindestens zwei Ebenen des Parkhauses von dem Feuer betroffen sind, wird ein hoher Sachschaden befürchtet. Rund 60 Autos sind in Brand geraten - einige explodierten in den Flammen, so die Feuerwehr. Wie der Brand entstanden ist, ist noch unklar.

Auch unbeschädigte Autos konnten das Parkhaus noch nicht verlassen. Laut Flughafen werde es aber für Reisende ein Erstattungsregelung geben. Der Flugbetrieb sei durch das Feuer nicht beeinträchtigt.

Stand: 14.10.2019, 22:23