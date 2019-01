Bei einem Brand in einem landwirtschaftlichen Betrieb in Borgentreich (Kreis Höxter) sind fünf Personen verletzt worden. Am Samstagabend (12.01.2019) waren dort eine Lagerhalle für Maschinen und ein ungenutzter Schweinestall in Brand geraten, teilte die Polizei am Sonntag (13.01.2019) mit.