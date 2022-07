Großbrand in Werdohler Härterei

Der Großbrand hat in der Nacht zum Sonntag (24. Juli 2022) die Feuerwehr Werdohl in Atem gehalten. In einem Härtereibetrieb entstand kurz nach Mitternacht aus noch ungeklärter Ursache ein Feuer in der Abgasanlage eines Industrieofens. Von dort soll sich das Feuer dann auf die gesamte Halle ausgebreitet haben. Der Sachschaden ist erheblich.

Mitarbeiter blieben unverletzt

Drei Arbeiter, die sich zum Zeitpunkt des Feuers im Betrieb aufhielten, konnten die Halle unverletzt verlassen. Insgesamt 60 Feuerwehrleute waren an den stundenlangen Löscharbeiten beteiligt.

Die Polizei vermutet einen technischen Defekt als Ursache. Nach Angaben der Feuerwehr im Märkischen Kreis gab es bereits eine Woche zuvor einen Einsatz in der Firma wegen Rauchentwicklung.

Der WDR berichtet am 25. Juli 2022 im Hörfunk über dieses Ereignis.