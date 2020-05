Festnahme nach tödlichem Messerangriff in Bielefeld

Nach dem tödlichen Messerangriff auf einen 17-Jährigen in Bielefeld hat die Polizei am Freitag einen 18-jährigen Verdächtigen festgenommen. Am Samstag ordnete der Haftrichter Untersuchungshaft an.

In der Nacht zum 1. Mai war es an einer Bielefelder Stadtbahnhaltestelle zu dem tödlichen Angriff auf das 17-jährige Opfer gekommen. Am Nachmittag des 1. Mai meldeten sich zwei Zeugen bei der Polizei. Sie gaben an, sie hätten ungefähr zur Tatzeit eine ihnen bekannte Person anscheinend im Streit mit einer männlichen Person an der Stadtbahnhaltestelle gesehen.