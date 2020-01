Die Polizei hat in Rheine einen mutmaßlichen Brandstifter festgenommen. Der 21-Jährige soll in den vergangenen zwei Jahren mehrere Feuer im Ortsteil Eschendorf gelegt haben. Am Donnerstag (02.01.2020) teilte die Polizei weitere Details mit. Der Mann war am Montag der Polizei ins Netz gegangen und sitzt inzwischen in Untersuchungshaft.

Hinweis kam aus der Bevölkerung

Letztlich kam ihm die Polizei nach einem Hinweis aus der Bevölkerung auf die Spur: Einem Zeugen war ein verdächtiges Auto aufgefallen. Eine Streifenwagenbesatzung überprüfte den Wagen und fand dort verdächtige Gegenstände.