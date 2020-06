Nach Festnahme: Demo gegen Polizeigewalt in Bielefeld

Mehrere Verletzte

Bei der Kontrolle hatten sich zeitweise bis zu 50 Menschen versammelt, so dass die Situation für die Beamten offenbar bedrohlich wurde. Ein Polizist zog eine Waffe, Verstärkung wurde gerufen. 15 Streifenwagen kamen schließlich hinzu. Mehrere Polizeibeamte und auch der 23-Jährige wurden durch Glassplitter verletzt, ein Polizeiwagen beschädigt.

Untersuchungen noch nicht abgeschlossen

"Die Ermittlungen beziehungsweise die Untersuchungen in diesem Fall sind noch nicht abschließend beendet" , sagte ein Polizeisprecher am Sonntag.

Von den insgesamt 15 Demonstrationen am Wochenende in der Region meldete die Polizei, alles sei friedlich geblieben. Die größten Demos mit insgesamt mehr als 2000 Teilnehmern befassten sich mit dem Thema Rassismus und Polizeigewalt.

Wochenende der Demonstrationen

Allein in Bielefeld waren am Samstag rund 1.500 Demonstranten zusammen gekommen. „Kampf dem Rassismus“ und „Solidarität heißt Widerstand“ war auf Plakaten zu lesen. Veranstalter Sinan Demir war von der Menschenmenge überwältigt: Er hatte mit maximal 200 Menschen gerechnet. Für kommenden Samstag (13.06.2020) hat er eine weitere Demonstration angekündigt.

Auch in Gütersloh gab es eine Demonstration mit rund 200 Teilnehmern. In Paderborn schwiegen 120 Menschen 8 Minuten und 46 Sekunden lang – genauso lange, wie ein Polizist dem Afroamerikaner George Floyd das Knie in den Nacken gepresst hatte. Er war danach gestorben.

Demos gegen Corona-Maßnahmen

Auch bei der Demonstrationen gegen Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie war die Polizei z. B. in Bielefeld, Paderborn, Minden, Herford und Bad Driburg vor Ort. Abgesehen von einem Flaschenwurf blieb alles ruhig. Nicht alle Teilnehmer trugen Schutzmasken. Es gab auch sehr kleine Proteste: In Paderborn hatten am Freitagabend drei Menschen für die Werte der Grundrechte demonstriert. Montagabend (08.06.2020) soll es zwei Spaziergänge in Detmold geben.