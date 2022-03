Vorfreude auf Festivalsommer in Südwestfalen

In der Sonne sitzen, ein kühles Getränk in der Hand und die Musik genießen: Viele Festivals in Südwestfalen können 2022 wieder stattfinden.

In Siegen-Wittgenstein wird zum Beispiel schon KulturPur vorbereitet. Das traditionsreiche Zeltfestival auf dem Giller bei Hilchenbach soll wie gewohnt an Pfingsten steigen. Der Ticketverkauf beginnt schon am 2. April. Auf der Bühne werden Musiker wie Suzi Quatro und Mark Forster stehen und auch die Philharmonie Südwestfalen ist dabei.

BAP statt Tom Jones auf dem Giller

Ein Festival mit Tradition: KulturPur.