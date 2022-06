"Yourbanart": Hip Hop-Festival als Dankeschön

Es ist eine Premiere: Drei engagierte Lippstädter stellen ein großes Hip Hop-Festival in Lippstadt auf die Beine. Innerhalb weniger Monate ist es ihnen gelungen dafür, an die 40.000 Euro an Spendengeldern zusammenzutragen.

Umsonst und draußen

Das Festivalgelände in Lippstadt

Das 12-stündige Programm am Samstag (25.06.2022) reicht von Rap über Breakdance bis zum Grafitti-Kurs. " Ob 500 oder 5.000 Leute kommen, wissen wir nicht - wir werden aber viel Spaß haben, das steht fest ", so das Orga-Trio. Am Mittag geht es am Stadion am Waldschlösschen los.

Das Yourbanart-Festival ist das erste kostenlose Hip Hop-Jugendkultur-Festival in Lippstadt. Es ist eine Mischung aus Workshops und Konzerten. Die Teilnehmer wollen auf der Bühne zeigen, was sie in den vergangenen Wochen vorbereitet haben. Aber auch Stars der Rap Szene werden erwartet.

Festival hat einen ernsten Hintergrund

Organisator Philipp Uthmann will mit dem Festival auch Danke sagen. Vor acht Jahren war er nachts in der Lippstädter Altstadt überfallen und zusammengeschlagen worden. Seine Mutter hatte daraufhin eine Demo gegen Gewalt organisiert, mit riesigem Zuspruch. " Das hat mir geholfen, wieder im Leben anzukommen, " sagt er.

Neben Musik und Graffiti-Kunst auch Hilfsangebote

Musiker Umse steht auf der Bühne.

Mit zwei weiteren Lippstädtern hat Philipp Uthmann dann das Festival ins Leben gerufen. Auf der Bühne stehen Künstlerinnen und Künstler wie Umse, Retrogott und Hulk Hodn und Aco MC.

Neben dem eigentlichen Hip-Hop-Programm stellen auch viele soziale Träger und Beratungsstellen aus. " Es gibt Hilfen, wenn man sie braucht – und auch das möchten wir den Jugendlichen zeigen ", sagt Philipp Uthmann.

Einen Nachbericht zum Festival gibt es auch am 28.06.2022 in der Lokalzeit im Fernsehen ab 19:30 Uhr und auf der Facebookseite der WDR Lokalzeit Südwestfalen.