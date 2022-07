Wintergerstenfeld in Hörstel-Riesenbeck abgebrannt

" Weil das Feld direkt am Dorfrand liegt, war die Situation nicht unkritisch ", erklärte Jörg Wernsmann von der Freiwilligen Feuerwehr am Freitag. Anwohner waren in Sorge, dass die Flammen auch auf ihre Häuser übertreten könnten. Landwirte unterstützten die rund 100 Einsatzkräfte, indem sie Schneisen in die Fläche pflügten. Zusammen konnten sie den Brand nach gut einer Stunde realtiv schnell eindämmen können.

Mehr als die Hälfte des Feldes abgebrannt

Zwei Drittel des Feldes brannten komplett ab. Auslöser für das Feuer waren vermutlich Erntearbeiten mit einem Mähdrescher. Schon ein kleiner Funke reichte wegen der länger anhaltenden Trockenheit aus, um einen Brand zu entfachen.

