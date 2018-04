Ende einer Familienfeier: Neun Verletzte durch CO-Vergiftung

Neun Menschen zogen sich nach Feuerwehrangaben am Ostersonntag (01.04.2018) vermutlich eine Kohlenmonoxid-Vergiftung zu. Für die Feier mit 25 Gästen in Harsewinkel hatte der Gastgeber in der Garage gegen die Kälte einen Butangas-Heizpilz aufgestellt. Da Fenster, Türen und Tore geschlossen waren, kam es zu einer erhöhten CO -Konzentration in der Doppelgarage.

Gäste klagten über Unwohlsein

Als dann einige der Gäste über Unwohlsein klagten, wurde die Feuerwehr alarmiert. 50 Einsatzkräfte rückten an und brachte alle Personen ins Freie. Neun von ihnen kamen in umliegende Kliniken. Lebensgefahr bestand nach Angaben der Polizei bei niemandem.