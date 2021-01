WDR : Sie mussten damals schnell reagieren. Es ging um eine strikte Trennung - auch, um Sie und Ihre Ehefrau nicht zu gefährden. Sie gehören beide zur Hoch-Risikogruppe. Sie sagten mir, dass Sie plötzlich vor vielen Alltagsproblemen standen.

Ali Limbrock: " Ja, das ist sehr komplex. Man weiß natürlich, wie man sich direkt infizieren kann, aber die Frage ist ja, wie man sich über einen sekundären Weg infizieren kann. Wenn zum Beispiel das Geschirr in die Spülmaschine geräumt wird, von denen die Kinder vorher gegessen und getrunken haben, es angefasst haben, vielleicht auf den Teller geniest haben. Oder wenn man die Treppe runter geht und man weiß, dass die Kinder nachts mal eben am Kühlschrank waren, darf man dann den Handlauf anfassen? Oder wenn sie oben mit dem Hund gekuschelt haben, können wir dann noch mit dem Hund kuscheln oder können Viren im Fell sein? Das sind so Fragen, die man sich stellt, und das sorgt dafür, dass man unsicherer wird im Umgang. "

WDR : Sie haben mit ihren Kindern per Telefon und Internet gesprochen, durften sie ja nicht besuchen. Wie schwer war das für Sie?

Sohn Jari Limbrock

Ali Limbrock: " Es war befremdlich. Man weiß, die Kinder sind nur ein paar Meter entfernt, und trotzdem war die Kommunikation nicht anders als mit unseren anderen Kindern in Dortmund oder Köln. Da muss man sich erstmal dran gewöhnen. "

Tochter Linn Limbrock

Antje Limbrock: " Also, das war nicht ganz einfach. Uns fehlte so jede körperliche Nähe, sich mal in den Arm zu nehmen. Das war nicht schön, das war alles ganz befremdlich. Das war isoliert. Seitdem kann ich mir vorstellen, wie man sich fühlt, wenn man gefangen ist, wenn man in Haft ist und was das mit den Menschen auch macht. "

WDR : Sie hatten noch Glück im Unglück: Sie wohnen in einem großen Haus auf dem Land, konnten auf dem eigenen Grundstück spazieren gehen. Außerdem waren die Kinder schnell wieder gesund, und zum Glück wurden Sie und Ihre Frau nicht angesteckt. Also alles halb so wild?

Ali Limbrock: " Wir werden oft gefragt, ob Corona für uns seinen Schrecken verloren hat, weil es bei uns ja doch vergleichsweise glimpflich ausgegangen und verlaufen ist. Das Gegenteil ist der Fall: Wir sind noch mehr sensibilisiert, wir haben mindestens genauso viel Angst davor, uns zu infizieren, weil wir jetzt auch gemerkt haben, wie schnell das in eine Familie kommen kann. Das sind nicht nur Zahlen, die man morgens im Radio hört - sondern zeigt, dass diese schlimme Geschichte wirklich mitten unter uns ist. "

Das Interview führte Heinrich Buttermann.