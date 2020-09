Faltaktion auf dem Hennesee

Ende August startete Frank Bölter seine Kunstaktion. Er faltete ein großes Stück Karton zu einem Auto und parkte es auf dem Parkplatz des Ruderclubs. Heute, eine Woche später, ist das Auto zu einem Schiff „umgefaltet“ worden.

Anschließend ging es auf den Hennesee. Und tatsächlich: Das Papierschiff zeigte sich seetauglich, zwar mit ein wenig Schlagseite, aber sogar mit dem Künstler an Bord.

Motto der Aktion „Transformation“

Mit der „Riesen-Origami-Aktionsreihe“ will der Künstler dazu anregen, lang bestehende und feste Strukturen aufzugeben. Das sei gerade in so unsicheren und chaotischen Zeiten, wie jetzt unter Corona, nötig, so der Künstler.

Ob sein Boot schwimmt, ohne zu kentern? Wußte der Künstler vorher auch nicht, aber das Ungewisse sei Teil des Projektes. Jetzt ist er schlauer: Es hat funktioniert.

Mitmachen und zuschauen

Familie, Vereine, oder Einzelpersonen wurden aufgerufen beim gemeinsamen Falt-Experiment mitzumachen. Gesucht wurden coronabedingt pro Termin jeweils neun Personen fürs gemeinsame Falten und Knicken.

Aktion geht weiter

Der Karton wird abschließend noch zum Hotel umgefaltet. Am Samstag, 12. September, baut Frank Bölter dann im Garten eines Hotels sein Papierhaus auf, in dem er dann übernachtet. Die ganze Aktion ist Teil des spirituellen Sommers 2020 mit über 60 verschiedenen Veranstaltungen rund um das Thema „Wasser“.

Stand: 06.09.2020, 18:24