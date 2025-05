Falke und Schmallenberg – das gehört seit 130 Jahren zusammen. Kein anderes Unternehmen ist in der Stadt im Hochsauerland so präsent. Rund 750 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind dort tätig. Noch. Denn zurzeit verhandelt die Unternehmensleitung mit dem Betriebsrat darüber, dass Falke sich neu aufstellen will, um zukunftssicher zu sein.

Während in den vergangenen Jahrzehnten die meisten Textilunternehmen nach Fernost abwanderten, blieb Falke seinem Stammsitz und Deutschland weitgehend treu. Von den weltweit rund 3.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern produziert immer noch ein Drittel in Deutschland. Doch jetzt soll es einen Gesamtumbau geben, sagt Falke CEO Martin Winkler.

Arbeitsplatzabbau soll sozialverträglich stattfinden

Falke-Geschäftsführer Martin Winkler

" Der Bereich der Produktion wird umgebaut. Wir werden hier in Zukunft mehr auf die Bereiche Produkttechnologie und Prozessentwicklung fokussieren, um die Kompetenzen, die wir hier am Standort haben, weltweit unserem Produktionsnetzwerk zur Verfügung zu stellen. Das ist der Kern dieser Maßnahme ."

Dazu soll der Produktionsbetrieb von einem Mehrschichtbetrieb in einen Ein-Schicht-Betrieb bei verringerter Maschinenanzahl umgebaut werden. " Und das bedeutet, dass wir gerade mit dem Betriebsrat darüber reden, wie diese Maßnahme, die zu Arbeitsplatzabbau führen soll, denn sozialverträglich stattfinden kann. “ Der Betriebsrat möchte sich wegen der laufenden Prozesse derzeit nicht äußern, ließ man dem WDR mitteilen. Unklar ist noch, wie viele Mitarbeitende betroffen sein werden.

Schmallenberg ist der teuerste Standort

Wir werden die Produktionskapazitäten, die wir hier haben, an die anderen Standorte in Ostdeutschland, in der Slowakei und in Serbien verlagern. Martin Winkler, Falke CEO

" Der Standort hier in Schmallenberg ist de facto, wenn es um Produktion geht, unser teuerster Produktionsstandort und wir bewegen uns in einem sehr dynamischen Marktumfeld und wir müssen in diesem Wettbewerb bestehen ", betont Falke- CEO Martin Winkler.

Gewinne brachen nach Corona ein

Die Gewinne der Falke KGaA brachen während und nach der Corona-Pandemie mächtig ein. Von 13,6 Millionen in 2015 auf 2,2 Millionen in 2023.

Falke soll am Stammsitz in Schmallenberg weniger produzieren

Gründe dafür: " Allein seit 2019 weist das Statistische Amt aus, dass wir viele Insolvenzen haben. Es sind knapp 1000 in Deutschland ", sagt Martin Winkler. " Das ist etwas, das an uns als großem Partner des Handels natürlich nicht spurlos vorüber geht. Aber das ist etwas, auf das wir reagieren müssen. Und das tun wir in diesem Kontext. "

Für 2024 werde bereits mit einem besseren Ergebnis gerechnet, sagt der CEO . " Wir haben jeden Tag den Auftrag, hier als Management und auch als Familie Falke dafür zu sorgen, dass dieses Unternehmen langfristig erfolgreich bleibt. Und uns interessiert an dieser Stelle weniger der kurzfristige Gewinn. Aber die langfristige Strategie zum Erhalt unseres Unternehmens ."

Millionen-Investition in Logistik

Die Logistik am Standort in Schmallenberg will Falke ausbauen

Diese Strategie besteht in der Neuausrichtung des Standortes Schmallenberg. Der Firmensitz stehe nicht zur Disposition, betont Martin Winkler: " Im Gegenteil. Wir investieren viele Millionen hier in diesen Standort, im Speziellen in unsere zentrale weltweite Logistik hier am Standort. Und diese bauen wir auch gerade weiter aus ."

Das Zentrallager in Schmallenberg soll eine wichtigere Rolle bekommen. Denn der Verkauf in den Online-Shops wächst auch bei Falke sehr stark. Tausende Produkte aus allen Fabriken in Europa lagern in Schmallenberg, werden von hier versendet. " Wir verschicken heute viel mehr kleine Pakete an Endkonsumenten, während wir in der Vergangenheit ausschließlich große Pakete an den Handel versendet haben. “

Entwicklung neuer Produkte in Schmallenberg