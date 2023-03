Bielefelder Fahrschulauto landet beim Einparken auf dem Dach

Dass in der Fahrschule nicht immer alles auf Anhieb klappt, wird wohl jeder noch in der Erinnerung haben, der den Führerschein gemacht hat. Mal wird der Blinker vergessen, mal fehlt der Schulterblick und manchmal wird der Motor einfach ständig abgewürgt.

Doch was nun einer Fahrschülerin in Bielefeld passiert ist, dürfte Seltenheitswert haben: Beim Einparkversuch ist das Auto am Ende auf dem Dach gelandet - statt in der Parklücke.

Gas und Bremse verwechselt

Auf dem Parkplatz eines Geschäftshauses sollte die 56 Jahre alte Frau am Dienstagabend üben, das Auto rückwärts einzuparken. Aber laut Polizei vertauschte sie dabei offenbar das Gaspedal mit der Bremse und fuhr rückwärts gegen einen geparkten Wagen. " Durch die Wucht des Aufpralls stellte sich der Fahrschulwagen hoch und kippte vor einer Mauer auf das Dach ", teilte die Polizei mit.

Immerhin: Die 56-Jährige und ihre 49 Jahre alte Fahrlehrerin konnten das Auto unverletzt verlassen. Der Sachschaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt.