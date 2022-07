Neues Fahrgastschiff "Möwe" erreicht Halterner Stausee

Wegen der vielen niedrigen Brücken wurden Aufbauten abmontiert

Von der Werft in Bonn ging es für die "Möwe" zunächst über den Rhein bis nach Wesel. Hier wurden vor der Einfahrt in den Wesel-Datteln-Kanal Aufbauten abmontiert - wegen der niedrigen Brücken. Trotzdem war die Kanal-Passage noch Millimeterarbeit. Am Montagnachmittag erreichte das Schiff dann Haltern.

Neue Touristen-Attraktion

In der Seestadt wartete bereits ein schwimmender Kran, der die mehr als 100 Tonnen schwere Last auf einen Schwertransport hob. Beim Anblick des Kolosses in luftiger Höhe stockte vielen Besuchern bereits der Atem. Doch alles ging gut, bis auf ein paar kleine Schrammen blieb die "Möwe" heil. In der Nacht brachte ein Schwertransport die neue Touristen-Attraktion zum Stausee.