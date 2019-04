"Dafür müssen wir das Angebot optimieren" , sagte Interims-Geschäftsführer Stefan Grützmacher am Mittwoch (10.04.2019) in Münster. Zur Zeit sind die Busse der Stadtwerke mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von nur 16 Stundenkilometern unterwegs. Der Bundesdurchschnitt liegt bei 25 km/h . Grützmacher will, dass die Menschen künftig schneller ihre Ziele in der Stadt erreichen.

Kleinbusse per App ordern

Per Smartphone schnell den Bus rufen

Dafür soll der Busverkehr neu strukturiert werden: In den Außenstadtteilen sollen die Fahrgäste mit dem Smartphone Kleinbusse nach Bedarf ordern können. Die bringen dann die Fahrgäste zu zentralen Mobilstationen, wo sie auf sogenannte Metro-Busse umsteigen, die über die Hauptverkehrsachsen in die Innenstadt fahren. "Die Metro-Busse sollen in engem Takt, etwa alle fünf Minuten, auf eigenen Busspuren fahren" , erläuterte Grützmacher die Zukunftspläne.

Testlauf in Münster-Hiltrup

Schon im kommenden Jahr wollen die Stadtwerke im Stadtteil Münster-Hiltrup einen Testlauf starten. Sie hoffen, dass sich Bund und Land an den Kosten von etwa zehn Millionen Euro beteiligen.