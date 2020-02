Nach der Explosion eines Mehrfamilienhauses in Lienen am vergangenen Samstag (08.02.2020) ermittelt nun eine Mordkommission. "Die intensiven Ermittlungen am Wochenende deuten daraufhin, dass die Explosion durch Gasaustritt vorsätzlich herbeigeführt wurde," sagte Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt am Montag, (10.02.2020). Im Keller des Hauses sei eine Gasflasche gefunden worden. Das Gas könnte aus dieser Flasche ausgetreten sein.

Feuerwehrleute wurden verschüttet

Bei dem Unglück war ein 19-jähriger Feuerwehrmann verschüttet worden und ums Leben gekommen. Außerdem wurden vier weitere Kollegen schwer verletzt.

Zuvor hatten die Bewohner des Hauses die Feuerwehr alarmiert, weil sie Gasgeruch bemerkt hatten. Sie alle konnten das Gebäude vor der Explosion unverletzt verlassen.