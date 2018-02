Explosion zerstörte Haus in Olsberg

In Olsberg im Sauerland hat es am späten Mittwochnachmittag (21.02.2018) eine Explosion in einem Wohnhaus gegeben. Die Detonation hat eine komplette Hauswand weggerissen. Auch durch die Vorderseite des Gebäudes zieht sich ein mehrere Zentimeter breiter Riss.

Verletzter kam in Spezialklinik

Aus den Trümmern wurde ein ohnmächtiger Mann geborgen, der schwerste Explosions- und Brandverletzungen hat. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Nach Polizei-Angaben handelt es sich um einen 81-jährigen Einheimischen.

Noch Stunden nach der Explosion mussten Feuerwehrleute kleinere Brandherde im Kellergeschoss löschen. Das Haus ist akut einsturzgefährdet. Am Mittwochabend rückte das Technische Hilfswerk an, um es abzustützen. Die Ursache der Explosion ist noch unklar. Die Statsanwaltschaft will am Donnerstag Ermittlungen aufnehmen.

Stand: 22.02.2018, 08:25