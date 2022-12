Spende an die Kinderklinik in Coesfeld: 18jährige Ex-Frühchen bedanken sich

Vater Klaus von der Beck und seine beiden Jungs rücken mit einem Schwergewicht vor dem Krankenhaus an: Das Sparschwein, das sie dabei haben, ist so groß und schwer, dass sie einen Teil des Geldes in Eimer umfüllen müssen. Um ihre Spende auf die Frühchen-Station zu schaffen, wird alles auf einen Rollstuhl verfrachtet, bevor es in den Aufzug nach oben geht.

18 Jahre lang wurde das Sparschwein „gefüttert“

Seit der Geburt seiner Zwillinge hat Klaus von der Beck Geld in das Sparschwein geworfen: Vor 18 Jahren waren Anton und Paul mit nur 1.000 Gramm zur Welt gekommen. Neun Wochen mussten sie in einem Inkubator verbringen, bevor ihre Eltern sie endlich mit nach Hause nehmen durften. Eine Zeit voller Ängste und Sorgen, aber mit Happy-End: Daran erinnert sich Klaus von der Beck noch ziemlich gut. Deswegen ist er sich mit seinen Jungs einig: Das Geld spenden wir!

Personalnot bei KinderkrankenpflegerInnen

Um so dankbarer sind die drei der Kinderkrankenschwester Daniela Pöpping, die bei der Spenden-Übergabe auch dabei ist. Sie hatte die Zwillinge damals betreut. Und hat es mit ihrer Erfahrung und ihren Kenntnissen geschafft, den Eltern viel Angst zu nehmen. Kinderkrankenpfleger oder -pflegerin heißen Kinderkrankenschwestern heute. Das sei ein toller Beruf, sagt Dr. Hubert Gerleve, Chefarzt der Kinderklinik: Leider sei die Personalnot aber momentan ziemlich groß.

Über 6.000 Euro für die Neu- und Frühgeborenen-Intensivstation

Und wieviel ist nun bei der 50-60 Kilo schweren Geldspende rumgekommen? Dr. Gerleve muss damit erstmal zur Geldzählmaschine. Rund 2.550 Euro sind es. Die VR Bank Westmünsterland will nochmal das gleiche oben drauf legen. Klaus von der Beck rundet auf. Und mit rund 6.000 Euro sollen für den Umbau der Früh- und Neugeborenen-Intensivstation besonders schöne Kuschel-Liegstühle für Eltern und ihre Babys angeschafft werden.

Über dieses Thema berichten wir am 16.12.2022 in der Lokalzeit Münsterland im WDR-Fernsehen.