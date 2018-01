Entwarnung in Minden: Bombe entschärft

In Minden wurde in der Nacht auf Donnerstag (18.01.2018) eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft. Das betroffene Gebiet musste mit einem Radius von 1.200 Metern rund um den Fundort geräumt werden. Mit der Entschärfung des 1.000 Kilogramm schweren Blindgängers wurde um 0.45 Uhr begonnen und verlief ohne Probleme. Um 01.30 Uhr konnte schließlich Entwarnung gegeben werden.

Video starten, abbrechen mit Escape Reporter: Oliver Köhlern in Minden | WDR aktuell | 17.01.2018 | Verfügbar bis 24.01.2018 | WDR

Die Bombe wurde am Mittwochnachmittag (17.01.2018) in der Windmühlenstraße in Minden gefunden, in einem hauptsächlich von Firmen besiedelten Gebiet. Rund 3.400 Bürgerinnen und Bürger waren von der Evakuierung betroffen und wurden in einer Schule untergebracht. Weil sich laut Stadt Minden jedoch zunächst einige Personen weigerten ihre Wohnungen zu verlassen und wegen aufwändigerer Krankentransporte, zögerte sich der Beginn der Entschärfung hinaus. Firmen und Einrichtungen in dem betroffenen Radius wurden informiert. Der Verkehr vor Ort wurde umgeleitet.

Bahnstrecke und Mittellandkanal betroffen

Aufgrund der Lage musste die Bombe zeitnah entschärft werden. Betroffen waren Weser, Mittellandkanal und die Bahnstrecke. Der Zeitpunkt einer möglichen Entschärfung hing unter anderem davon ab, wie schnell der Verkehr gestoppt werden konnte.

Auch die Feuerwehr Minden und weitere Fachkräfte waren im Einsatz. Die Stadt Minden hatte ein Bürgertelefon eingerichtet.