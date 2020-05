EuGH-Urteil zu Bielefelder Bauprojekt: Kann bald jeder klagen?

Industrieverband fürchtet längere Dauer bei Bauprojekten

Vergangenes Jahr gab der Generalanwalt beim EuGH eine erste Einschätzung zum Bielefelder Fall ab. Demnach soll klagen können, wer an ein womöglich betroffenes, öffentliches Wassernetz angeschlossen ist. Das wäre nahezu jeder. Häufig folgen die Richter dem Generalanwalt.

Befürchtung: Bauprojekte könnten sich verlangsamen

" Es wird zu einer Zunahme von Klagen kommen ", sagt Catrin Schiffer, Bundesverband der Deutschen Industrie. Die Konsequenz sei, dass sich die Verfahrensdauern für Infrastrukturprojekte massiv verlängern. Sie meint, dass das Urteil hätte verhindert werden können.

Interner Brief sorgte für Aufsehen

Anders als üblich nahm die Bundesregierung am EuGH -Verfahren nicht aktiv teil. " Das Fehlen der Stellungnahme wird letztlich schädlich sein ", sagt Wolfgang Durner, Jura-Professor an der Universität Bonn. Denn die in Deutschland besonderen Konsequenzen dieses Urteils seien so nicht vorgetragen worden.

Nach WDR-Recherchen liegt es nahe, dass die beteiligten Bundesministerien keine gemeinsame Linie finden konnten. Deshalb schwieg die Bundesregierung dann komplett. Auch die NRW -Landesregierung hätte sich beteiligen können, schwieg aber ebenso.

Finales Urteil fällt in einigen Monaten