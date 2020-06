Karussell und Zuckerwatte: Freizeitpark in Erwitte

Das Gelände rund um das Schloss in Erwitte im Kreis Soest ist zum vorübergehenden Freizeitpark geworden. Seit Freitagnachmittag (26.06.2020) drehen sich die Karussells, Zuckerwatte und gebrannte Mandeln gehören zum Angebot.

Kirmesflair in Corona-Zeiten

60 Betriebe sorgen für Kirmesflair in Corona-Zeiten. Das ganze Gelände ist eingezäunt, am Eingangsbereich muss man drei Euro Eintritt zahlen und sich registrieren lassen. So kann genau nachvollzogen werden, wer wann auf dem Gelände war. Die Fläche: riesengroß. Auf 25.000 Quadratmetern verteilen sich die Buden und Fahrgeschäfte.

Strenge Hygiene- und Abstandsregeln

2.500 Menschen dürfen maximal aufs Gelände. Das heißt: Es gibt immer reichlich Platz für den Mindestabstand. Die Regeln sind klar und einfach: Beim Schlangestehen an den Verkaufsbuden und in den Fahrgeschäften ist Mundschutz-Pflicht, ansonsten kann man sich "frei" auf dem Parkgelände bewegen.

Auch die großen Fahrgeschäfte sind dabei

Der Freizeitpark auf dem Erwitter Schlossgelände ist zweigeteilt. Eine große Beton-Fläche am Anfang bietet Platz für die großen Fahrgeschäfte, weiter hinten dann wird es lauschig und schattig. Unter großen Bäumen bieten Schlemmerbuden und Gastronomie Speisen und Getränke.

Am besten per Internet anmelden