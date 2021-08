Ostwestfalen-Lippe will Vorbild beim Klimaschutz werden

Vor allem der Ausbau der Photovoltaik soll mit einer " Solaroffensive OWL “ vorangetrieben werden, das haben 71 Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, Landräte und Landrätinnen mit ihrer Unterschrift bekräftigt. Viele Verwaltungschefs nahmen zudem konkrete Anregungen vom Klimagipfel in Steinheim im Kreis Höxter mit und zeigten sich hochmotiviert, OWL zu einer Vorreiterregion beim Klimaschutz zu machen.

71 Unterschriften finden sich unter dem gemeinsamen Kommuniqué.

" Das hat das Bewusstsein geschärft und gibt mir einen Schubs, mit neuem Schwung an die Arbeit zu gehen “, sagte Landrätin Anna Katharina Bölling aus dem Kreis Minden-Lübbecke, der bereits ein integriertes Klimaschutzkonzept mit vielen Maßnahmen auf den Weg gebracht hat.

Mehr Solaranlagen auf die Dächer

Rocco Wilken, Bürgermeister in Vlotho, will verstärkt Solaranlagen auf städtischen Gebäuden installieren lassen. Sein Amtskollege in Marienmünster, Josef Suermann, ergänzt: "Wir sind dabei, ein neues Baugebiet auszuweisen. Ich will vorschlagen, dass wir dort Photovoltaikanlagen festschreiben." Unter dem Slogan "Macht die Dächer voll" sollen Anlagen in ganz OWL auf Firmengebäuden, privaten und öffentlichen Häusern entstehen.

Nutzen vom Klimaschutz größer als die Kosten

"Warum sollte OWL nicht die erste Region in Deutschland sein, die klimaneutral wird?“ Diesen Appell hatte Prof. Klaus Töpfer, der in Höxter wohnt, bereits 2020 an Politik und Behörden in OWL gerichtet. Der ehemalige Bundesumweltminister forderte auf dem Klimagipfel OWL regionales und lokales Handeln im globalen Kontext.

Klaus Töpfer war Redner beim Klimagipfel OWL.

"Es ist nun wirklich genug Wissen angehäuft. Die Solarenergie ist mittlerweile so günstig, dass wir sie überall nutzen können.“ Der Nutzen von Ressourcen- und Klimaschutz sei viel größer als die Kosten. Und der gerade veröffentlichte Bericht des Weltklimarats müsse nach dem kurzen Erschrecken auch langanhaltende Änderungen zur Folge haben.

Viel Potenzial für Photovoltaik in OWL

Vor allem bei der Photovoltaik gebe es in OWL noch jede Menge Potenzial, sagte Jürgen Wrona vom Landesverband Erneuerbare Energien NRW. Für ihn ist wichtig, dass auf die Worte nun Taten folgen. "Spätestens nächstes Jahr müssen Ergebnisse geliefert werden.“ Etwa anhand von Kilowattstunden, die durch Solarenergie erzeugt worden sind.

Klimakampagne OWL 2019 gegründet

Die Kreise und Kommunen in OWL hatten sich bereits 2019 auf Initiative der EnergieAgentur.NRW zur Klimakampagne OWL zusammengeschlossen, um Klimaschutz vor Ort zu verankern.