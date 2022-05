Erster Arbeitstag für Münsters neue Polizeipräsidentin

Die Stadt sicherer machen

Alexandra Dorndorf ist das Thema Sicherheit wichtig

Alexandra Dorndorf kennt die Aufgaben in ihrer Heimatstadt: Die weitere Entkriminalisierung von Problemvierteln wie rund um Münsters Hauptbahnhof. Die Krawallgruppen auf den Partymeilen, die besonders an den Wochenenden für Polizeieinsätze sorgen sowie das Risiko, dass die PS -Poserszene erneut am Aasee anrückt. Und dann ist da auch noch der "Missbrauchskomplex von Münster", wo sich die Ermittler der EK "Rose" weiter durch gruseligstes Datenmaterial kämpfen, um Täter zu ermitteln.

"Münster ist auch ein ganz tolles Beispiel dafür, dass beim Thema Sicherheit ganz viele mitarbeiten." Alexandra Dorndorf, Polizeipräsidentin Münster

Polizeipräsidium zieht um

Außerdem gibt es dann auch noch eine echte Baustelle: Das Polizeipräsidium Münster zieht nämlich um. Das Grundstück für den Neubau liegt im Gewerbegebiet Loddenheide. " Das planen wir auch selbst. Da läuft gerade das Vergabeverfahren an ", erklärt die neue Polizeipräsidentin auf dem Weg zum Ausgang. "WIR planen" - Alexandra Dorndorf ist angekommen im neuen Job.