Uniklinik OWL beruft Deutschlands erste Professorin für Behindertenmedizin

"Medizin für Menschen mit Behinderungen ist bisher kein regulärer Bestandteil des Medizinstudiums an deutschen Universitäten" , so Professorin Tanja Sappok. Dank ihr ändert sich das nun: Sie übernimmt an der Universität Bielefeld die Stelle für Medizin für Menschen mit Behinderung, mit Schwerpunkt auf psychischer Gesundheit. Ab Januar 2023 wird Sappok außerdem Direktorin der neuen Uniklinik für Inklusive Medizin am Krankenhaus Mara in Bethel.

Behindertenmedizin weltweit Randgebiet der Medizin

An der neuen Klinik werden demnächst Patientinnen und Patienten mit Behinderungen in einem universitätsmedizinischen Kontext versorgt. Das bedeutet: Die angehenden Ärztinnen und Ärzte können schon zu Beginn ihres Medizinstudiums mit Menschen mit Mehrfachbehinderung in Kontakt treten. Das Thema der Medizin für Menschen mit Behinderung werde von Anfang an in die Lehre integriert, so Sappok.