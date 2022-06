Erste Männerschutzwohnung in OWL eröffnet

Die Bielefelder Männerberatung "man-o-mann" betreut die Schutzwohnung in der Stadt. Seit über 20 Jahren arbeitet Björn Süfke für die Beratung. Er ist Psychotherapeut und hilft Männern mit ihren Problemen. Auch mit Männern, die Opfer von Gewalt wurden, spricht er regelmäßig. Sich Hilfe zu holen, das falle vielen Männern auch heute noch schwer.

"Es steht einem immer noch dieses traditionelle Männlichkeitsgesetz im Weg, was heißt: Ein Mann braucht keine Hilfe, er kommt alleine klar." Björn Süfke, Psychotherapeut

Oft werde die eigene Identität angezweifelt: "Wenn Sie jetzt noch von Gewalt betroffen sind, wenn Sie Opfer sind – das ist heute das Schimpfwort Nummer eins auf den Schulhöfen: Du Opfer! Das ist die absolute Absprechung der eigenen Geschlechtsidentität" , sagt Süfke.

Ein Fünftel aller Opfer von Partnerschaftsgewalt sind Männer

Seit zwei Jahren betreut sein Team, zusammen mit einem Träger in Augsburg, auch ein Hilfetelefon für gewaltbetroffene Männer aus ganz Deutschland. Im Schnitt gehen bei ihnen 900 Anrufe pro Monat ein. Bundesweit machen Männer laut Statistik des Bundeskriminalamts etwa ein Fünftel aller Betroffenen von Partnerschaftsgewalt aus.

Auch in Bielefeld gibt es diese Fälle: Hier waren es zuletzt pro Jahr etwa 170 Männer, die Opfer häuslicher Gewalt wurden – vom Bruder verprügelt, von der Stiefmutter gedemütigt oder von der Ehefrau gequält. Ein wichtiges Thema auch für die Polizei. Über die neue Schutzwohnung für Männer freut man sich hier.

"Das Opfer ist niemals schuld. Es ist immer derjenige schuld, der es tut – der Täter". Tamara Lüning, Kriminalkommissarin für Prävention und Opferschutz

Weiter sagt sie: "Das in die Köpfe zu kriegen und aufzudröseln, wie überhaupt die Mechanismen funktionieren, das leistet die Polizei als Strafverfolgungsbehörde nicht. Da ist es wichtig, Hilfen ranzubringen. In Bielefeld haben wir dafür ein hervorragendes Netzwerk."

Männerhäuser gibt es erst seit zwei Jahren in NRW

Frauenhäuser gibt es seit den 70ern in NRW. Das erste Männerhaus hat aber erst vor zwei Jahren eröffnet. Bisher gibt es vier Standorte in NRW, – in Köln, Düsseldorf, Rheydt und Warendorf. Die zwei Wohnplätze in Bielefeld sind die ersten in Ostwestfalen-Lippe. Zwei weitere Plätze sind nach Angaben der Männerberatung bereits geplant.