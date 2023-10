103-Jährige erinnert sich an Anfänge des Radios

Dorothea Kreidel hat heute Besuch von ihrem Enkel und den Urenkelinnen aus Hannover. Das Gesicht der 103-Jährigen strahlt. Sie wohnt noch ganz allein in ihrer kleinen Wohnung in Borken. Klar, da ist der Treppenlift in den ersten Stock, ein Rollator und es gibt auch eine Haushaltshilfe.

Dorothea Kreidel mit ihrem Enkel und Urenkelinnen

Das, was Dorothea Kreidel erzählen kann, kennen die meisten nur aus Filmen oder Geschichtsbüchern. Und so ist es auch mit der Geschichte das Radios in Deutschland. Zwar war sie erst 3 als die erste Sendung im Radio lief, aber sie kann sich noch lebhaft an den ersten "Apparat" zu Hause erinnern.

Brüder bastelten das erste Radio

" Als wir das erste Radio hatten, da muss ich acht oder neun Jahre alt gewesen sein. Meine Brüder haben ein kleines Radio gebastelt: Ein Kästchen mit einem kleinen Metallstück. Und drauf kratzten sie mit einem Metallstift so lange, bis man eine Stimme hörte. Das war unser erstes Radio ."

Da der Lautsprecher nicht wirklich laut war, machten sich die findigen Brüder der kleinen Dorothea erneut an die Arbeit. Sie bauten einen großen Resonanzbogen aus Pappe, 80 Zentimeter im Quadrat. " Der war wirklich scheußlich ," erinnert sich die 103-Jährige. " Und dann wurde so ein grüner Stoff davor gehängt und mit einem Silberstift etwas Schönes drauf gemalt ." Und dann hörte man Musik.

Radioecke nur heimlich genutzt

Am Liebsten hört sie Sendungen mit Christine Westermann