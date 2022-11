Norwegische Azubis in Münster zum Austausch

Metall ist Metall - egal ob in Norwegen oder in Westfalen. Aus dem Herzen von Norwegen kommt Anne Kjersti Hegard. Sie ist 18 Jahre alt und jetzt für drei Wochen bei der Metallbau-Firma Portec in Münster.

Norwegerin Anne Kjersti Hegard bei der Arbeit in Münster

Zuhause arbeitet sie mit großen Bauteilen, in Münster kann Anne die Veredelung von Oberflächen kennenlernen. Das klappt mit Einschränkungen. Im Handwerk ist Englisch als Fachsprache noch nicht so weit verbreitet, dass die Erklärungen an jeder Station verlustfrei ankommen.

Erasmus-Programm im Handwerk wenig verbreitet

" Von den Studierenden gehen etwa 40 Prozent ins Ausland. Im Handwerk haben wir sieben bis acht Prozent ," sagt Andreas Bendel von der Handwerkskammer Münster. Da sei noch viel Luft nach oben. Das Programm würde auch die Ausbildung attraktiver machen. Denn vier von zehn jungen Menschen wünschten sich einen Auslandsaufenthalt.

Arbeit: fast wie immer – Umfeld: echt erstaunlich

Vidar Oppedal gefällt die positive Stimmung der Westfalen

Erasmus-Teilnehmer Vidar Oppedal steht an der Standbohrmaschine und bearbeitet Aluminium-Winkel. Solche Arbeiten macht er in Norwegen auch. Viel erstaunlicher für ihn sind der Straßenverkehr und die Menschen. Die vielen Ampeln hier nerven Vidar total. Von seinem Zuhause in Norwegen ist die nächste Ampel zwei Autostunden entfernt.