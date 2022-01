Noch hat die Hochschule für Kirchenmusik zwei Standorte: den für klassische Kirchenmusik seit 1948 in Herford, und den für moderne Musik seit 2016 in Witten in der Evangelischen Pop-Akademie. Beide Bereiche am Standort Herford zusammenzulegen, würde einen zweistelligen Millionenbetrag kosten. Die Landeskirche hat bereits entschieden, dass diese Lösung nicht in Frage kommt.

Proteste gegen Umzug nach Bochum

Als Optionen bleiben noch, beide Standorte zu erhalten oder der Wegzug der beiden Bereiche in einen Neubau der Hochschule in Bochum. Gegen die letzte Möglichkeit haben Herforder Studierende schon protestiert.

Sechs evangelische Musikhochschulen in Deutschland

In ganz Deutschland gibt es insgesamt nur sechs evangelische Musikhochschulen. Nach Angaben der Herforder Hochschule werden rund 15 Prozent der Studierenden des Fachs Evangelische Kirchenmusik in Herford und Witten ausgebildet.