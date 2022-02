Lkw-Fahrer an der A2 in Gütersloh entführt?

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei ist das Opfer, ein 66-jähriger Lkw-Fahrer aus Polen, von mehreren Männern in den Kofferraum eines Autos gezwungen worden. Vom Rastplatz Gütersloh Nord an der A2 fuhr der Wagen mit dem Mann in Richtung Dortmund.

Opfer schwerverletzt im Kreis Soest gefunden

Das Opfer konnte am Dienstagabend in der Nähe von Soest an einer Landstraße aufgefunden werden. Der Mann war schwerverletzt und kam ins Krankenhaus.

Zu den genauen Umständen und den Hintergründen der Tat ist noch nichts bekannt. Die Fahndung wird von einer Ermittlungsgruppe der Bielefelder Polizei koordiniert.