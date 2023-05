Türkei-Wahl: Endspurt an den Wahlurnen

Positives Fazit von Generalkonsul

Drinnen ist Generalkonsul Ahmet Davaz und beobachtet das Wahl-Geschehen. „Ich bin zufrieden“ , sagt er. Schon jetzt hätten rund 4.000 Menschen mehr ihre Stimme abgegeben als bei der vergangenen Wahl. 29.000 Türken und Türkinnen hatten bis Sonntagabend ihr „Evet“ (ja) einem der Kandidaten und deren Parteien gegeben.

Am Dienstagabend wurden die Wahlbüros in Hürth, Düsseldorf, Essen, Münster und Aachen geschlossen. Die Stimmzettel werden nun in Säcken verschlossen zunächst zum Generalkonsulat nach Köln gebracht und von dort in die Türkei geflogen. Am kommenden Sonntag werden sie dann in der Türkei ausgezählt.