Die Zahl von Ladesäulen für Elektroautos auf dem Land ist immer noch überschaubar. Besitzer von E-Autos müssen bis zur nächsten Ladesäule häufig weit fahren. Vergleichsweise kleine Kommunen wie Schalksmühle, Halver, Kierspe, Meinerzhagen und Herscheid haben zwar vereinzelt Ladestationen eingerichtet, sie finden es aber schwierig, alleine die Ladeinfrastruktur auszubauen.

E-Autos werden meist zu Hause geladen

Der heimische Energieversorger Mark E will ihnen bei der Planung helfen und organisiert die Fördergelder von Bund und Land. So sollen in diesem Jahr vor allem Firmen und Wohnungsgesellschaften überzeugt werden, Ladesäulen zu bauen. Denn am häufigsten werden E-Autos bei der Arbeit und zu Hause geladen.

Deutschlandweit gibt es rund 40.000 öffentliche Ladestationen, die meisten aber in Großstädten und an Autobahnen. Nach Angaben des Bundesverbandes der Energie und Wasserwirtschaft seien Förderanträge für über 300.000 private Ladestationen gestellt. In kleinen Kommunen im Sauerland seien es jedoch zu wenig.

Neue Ladesäulen sollen Touristen anlocken